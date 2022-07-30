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Абаскаль: после академии «Барселоны» потерял мотивацию играть в футбол

Абаскаль: после академии «Барселоны» потерял мотивацию играть в футбол
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру в 19 лет. Он заявил, что после возвращения из академии «Барселоны» не нашёл в себе мотивации продолжать играть в футбол.

«Я был нападающим. И не очень хорошим. Хотя забивал много, потому что в академии «Барселоны» моими партнёрами были Жорди Альба, Джованни дос Сантос, Яго Фальке. После их передач оставалось только подставлять ногу.

После Барселоны я вернулся в родную Севилью, и мне стало сложно находить в себе мотивацию, чтобы продолжать. Во-первых, мне не нравился собственный уровень. Во-вторых, сложно было примириться с тем, что после «Барсы» я оказался в футбольной среде, которая объективно была намного слабее.

Хотя принять решение завершить карьеру было сложно. Я из спортивной семьи. Папа у меня — профессиональный регбист, брат — гандболист. И от меня тоже ждали многого, особенно когда в 13 лет я попал в «Ла Масию» — академию «Барсы». Поэтому, когда вернулся домой, ловил на себе разочарованные взгляды. К счастью, это продолжалось недолго, потому что вскоре я чётко определился с тем, чем хочу заниматься. В девятнадцать я решил начать путь тренера», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

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