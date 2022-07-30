Мостовой: с «Крыльями» «Зенит» показал, кто дома хозяин. С «Локомотивом» будет похожее

Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив».

«Ясно, что «Зенит» — фаворит. Играют дома, играют с преимуществом после осечки в матче с «Химками», которая встрепенула «Зенит». В игре с «Крыльями Советов» «Зенит» показал, кто дома хозяин. В игре с «Локомотивом» будет что-то похожее.



В «Локомотиве» видим, что они еле-еле спаслись дома: шикарный гол забил парень. Было преимущество над «Ростовом»… «Локомотив» может сделать сюрприз, но я не вижу, за счёт чего», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Матч третьего тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.