Абаскаль: Мозес — разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об общении с полузащитником клуба Виктором Мозесом. Он назвал оптимальную позицию, на которой хотел бы видеть футболиста.
«Мы провели три или четыре основательные беседы, когда он вернулся. Я понял, что Виктор — очень разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность команде.
На мой взгляд, характеристики Мозеса позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакующей линией. При этом он обладает отличным ударом. Так что на этой позиции он особенно эффективен. В полуфланге Виктор тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот. Поэтому я не вижу его игроком бровки. Только если речь идёт об оборонительных действиях», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».
- 30 июля 2022
-
14:46
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:02
-
14:01
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:12
-
12:47
-
12:47
-
12:27
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:45
-
11:40
-
11:40
-
11:34
-
11:26
-
11:25
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
10:23
-
10:20