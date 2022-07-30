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Абаскаль: Мозес — разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность

Абаскаль: Мозес — разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об общении с полузащитником клуба Виктором Мозесом. Он назвал оптимальную позицию, на которой хотел бы видеть футболиста.

«Мы провели три или четыре основательные беседы, когда он вернулся. Я понял, что Виктор — очень разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность команде.

На мой взгляд, характеристики Мозеса позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакующей линией. При этом он обладает отличным ударом. Так что на этой позиции он особенно эффективен. В полуфланге Виктор тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот. Поэтому я не вижу его игроком бровки. Только если речь идёт об оборонительных действиях», — цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

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