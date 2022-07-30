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«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Факел» — «Динамо»: составы команд на матч третьего тура РПЛ

«Факел» — «Динамо»: составы команд на матч третьего тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Динамо» на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Динамо».

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулёв.

После двух туров московское «Динамо» занимает шестое место с четырьмя очками в активе. Воронежский «Факел» (1) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).

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