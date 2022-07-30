Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Миранчука

Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Миранчука
Комментарии

«Аталанта» приостановила выплаты «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию, сообщил ранее генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» ещё € 5,8 млн. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», – сообщил «Чемпионату» источник, который знаком с ситуацией.

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение российского футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Новость по теме
Леонченко: позиция «Аталанты» — найти повод не осуществлять перечисления за Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022