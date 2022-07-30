Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Миранчука
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«Аталанта» приостановила выплаты «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию, сообщил ранее генеральный директор клуба Владимир Леонченко.
«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» ещё € 5,8 млн. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», – сообщил «Чемпионату» источник, который знаком с ситуацией.
Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение российского футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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