Стало известно, сколько «Аталанта» должна «Локомотиву» по выплатам за Миранчука

«Аталанта» приостановила выплаты «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию, сообщил ранее генеральный директор клуба Владимир Леонченко.



«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» ещё € 5,8 млн. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», – сообщил «Чемпионату» источник, который знаком с ситуацией.



Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение российского футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.