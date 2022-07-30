«Факел» — «Динамо»: хозяева вновь сравняли счёт

Сегодня, 30 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» играет с «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск.
Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин установил окончательный счёт – 3:3.
После двух туров московское «Динамо» занимает шестое место с четырьмя очками в активе. Воронежский «Факел» (1) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).
- 30 июля 2022
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