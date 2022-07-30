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«Факел» — «Динамо»: хозяева вновь сравняли счёт

«Факел» — «Динамо»: хозяева вновь сравняли счёт
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Сегодня, 30 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» играет с «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск.

Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин установил окончательный счёт – 3:3.

После двух туров московское «Динамо» занимает шестое место с четырьмя очками в активе. Воронежский «Факел» (1) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (6).

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
30 июля 2022, суббота. 15:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
3 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 26' (пен)   0:2 Смолов – 44'   1:2 Гонгадзе – 46'   2:2 Акбашев – 48'   2:3 Черов – 49' (автогол)   3:3 Альшин – 86'
Удаления: нет / Захарян – 90+1'
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