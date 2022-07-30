Фёдор Смолов оформил дубль во втором матче РПЛ подряд
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оформил дубль в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (3:3). 32-летний футболист забивает два мяча подряд во второй игре чемпионата России (2-й тур с «Торпедо», 4:0).
Смолов вернулся в московскую команду в январе 2022 года. В трёх матчах нынешнего сезона на счету Смолова, помимо четырёх голов, также две результативные передачи. Соглашение между «Динамо» и нападающим истекает в 2024 году.
«Динамо» набрало пять очков и промежуточно поднялось на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет в гостях с «Крыльями Советов» на «Солидарность Арене» в Самаре.
Как фанаты «Факела» проводили команду на матч с «Динамо». Видеоролик:
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