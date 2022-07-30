Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов оформил дубль во втором матче РПЛ подряд

Фёдор Смолов оформил дубль во втором матче РПЛ подряд
Комментарии

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оформил дубль в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (3:3). 32-летний футболист забивает два мяча подряд во второй игре чемпионата России (2-й тур с «Торпедо», 4:0).

Смолов вернулся в московскую команду в январе 2022 года. В трёх матчах нынешнего сезона на счету Смолова, помимо четырёх голов, также две результативные передачи. Соглашение между «Динамо» и нападающим истекает в 2024 году.

«Динамо» набрало пять очков и промежуточно поднялось на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет в гостях с «Крыльями Советов» на «Солидарность Арене» в Самаре.

Как фанаты «Факела» проводили команду на матч с «Динамо». Видеоролик:

Новость по теме
Тренер «Факела» Василенко прокомментировал результативную ничью с «Динамо» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022