Фёдор Смолов оформил дубль во втором матче РПЛ подряд

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оформил дубль в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (3:3). 32-летний футболист забивает два мяча подряд во второй игре чемпионата России (2-й тур с «Торпедо», 4:0).

Смолов вернулся в московскую команду в январе 2022 года. В трёх матчах нынешнего сезона на счету Смолова, помимо четырёх голов, также две результативные передачи. Соглашение между «Динамо» и нападающим истекает в 2024 году.

«Динамо» набрало пять очков и промежуточно поднялось на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет в гостях с «Крыльями Советов» на «Солидарность Арене» в Самаре.

Как фанаты «Факела» проводили команду на матч с «Динамо». Видеоролик: