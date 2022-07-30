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Смолов: «Факел» — молодцы. Недооценки со стороны «Динамо» не было

Смолов: «Факел» — молодцы. Недооценки со стороны «Динамо» не было
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Форвард «Динамо» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча, проходившая в Воронеже, закончилась со счётом 3:3.

«Второй тайм? Так бывает, «Факел» молодцы. Недооценки не было», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин на 86-й минуте установил окончательный счёт – 3:3. На 93-й минуте с поля был удалён полузащитник московского клуба Арсен Захарян.

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