Андрей Кобелев оценил дебют новичка «Динамо» Фернандеса в матче с «Факелом»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил дебют нового защитника команды Роберто Фернандеса в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (3:3).

«По первой игре вряд ли можно что-то сказать. Высокий фактурный защитник, неплохо играющий головой. Левая нога приличная. Мне кажется, сегодня он был не слишком резким и быстрым в обороне. Может, это надо списать на физическую форму, потому что перелёт у него был, это новая команда, новые реалии. Давайте ещё две-три игры посмотрим, тогда будем говорить по поводу Роберто Фернандеса», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Радость фанатов «Факела» после третьего гола в ворота «Динамо». Видеоролик: