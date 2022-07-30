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«Факел» сыграл самую результативную ничью в РПЛ в своей истории

«Факел» сыграл самую результативную ничью в РПЛ в своей истории
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Сегодня, 30 июля, на «Центральном стадионе имени профсоюзов» (Воронеж) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречались местный «Факел» и московское «Динамо». На первую домашнюю игру воронежской команды в чемпионате России спустя 21 год пришли 19 258 болельщиков. Встреча закончилась со счётом 3:3 и стала самой результативной ничьей для «Факела» в истории РПЛ. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

В составе «Динамо» голами отметились Фёдор Смолов, оформивший дубль, и Василий Черов, отправивший мяч в собственные ворота. У «Факела» отличились Георгий Гонгадзе, Роман Акбашев и Ильнур Альшин. На 90+3-й минуте с поля был удалён полузащитник гостей Арсен Захарян, получивший вторую жёлтую карточку.

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