Автор гола в ворота «Динамо»: у «Факела» есть характер и уверенность, что останемся в РПЛ

Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе после матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» поделился мнением о перспективах команды. Воронежцы сыграли с москвичами вничью со счётом 3:3.



«У «Факела» есть характер — вы это видите. Не первую игру мы его показываем. Думаю, что всё будет в порядке. Мы не опустили руки, шли вперёд и добились того, чего хотели. Жаль, что не победили. Думаю, что могли дожать. Пропустили курьёзный третий гол, но ничего страшного, будем работать. Есть уверенность, что «Факел» останется в РПЛ», — сказал Гонгадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин на 86-й минуте установил окончательный счёт – 3:3. На 93-й минуте с поля был удалён полузащитник московского клуба Арсен Захарян.