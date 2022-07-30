Игрок «Спартака» Лайкин забил с центра поля в Первой лиге на 90+5-й минуте

Полузащитник «Нефтехимика» Максим Лайкин, выступающий за команду на правах аренды из «Спартака», забил мяч с центра поля в игре 3-го тура Первой лиги с ульяновской «Волгой» (0:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Первой лиги.

19-летний Лайкин — воспитанник саранского футбола. В московский «Спартак» Максим перешёл в 2020 году, сыграв за команды структуры клуба 70 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

«Нефтехимик» в трёх турах Первой лиги набрал четыре очка и занимает промежуточное шестое место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Нижнекамска сыграет дома с «Рубином».