«Порту» разгромил «Тонделу» и в 23-й раз выиграл Суперкубок Португалии

Завершился матч за Суперкубок Португалии, в котором «Порту» встречался с «Тонделой». Встреча состоялась в Авейру на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» и завершилась разгромной победой «Порту» со счётом 3:0.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Мехди Тареми. Спустя три минуты Эванилсон удвоил преимущество «Порту». Окончательную точку в матче на 82-й минуте поставил Тареми, оформив дубль.

«Порту» в 23-й раз выиграл Суперкубок Португалии и является рекордсменом по этому показателю. На втором месте по числу побед в турнире находится «Спортинг», который выигрывал трофей девять раз. Замыкает тройку по этому показателю «Бенфика», которая побеждала в Суперкубке Португалии восемь раз. Три раза трофей выигрывала «Боавишта» и один раз «Витория».