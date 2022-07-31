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«Порту» разгромил «Тонделу» и в 23-й раз выиграл Суперкубок Португалии

«Порту» разгромил «Тонделу» и в 23-й раз выиграл Суперкубок Португалии
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Завершился матч за Суперкубок Португалии, в котором «Порту» встречался с «Тонделой». Встреча состоялась в Авейру на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» и завершилась разгромной победой «Порту» со счётом 3:0.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Мехди Тареми. Спустя три минуты Эванилсон удвоил преимущество «Порту». Окончательную точку в матче на 82-й минуте поставил Тареми, оформив дубль.

«Порту» в 23-й раз выиграл Суперкубок Португалии и является рекордсменом по этому показателю. На втором месте по числу побед в турнире находится «Спортинг», который выигрывал трофей девять раз. Замыкает тройку по этому показателю «Бенфика», которая побеждала в Суперкубке Португалии восемь раз. Три раза трофей выигрывала «Боавишта» и один раз «Витория».

Суперкубок Португалии. Финал
30 июля 2022, суббота. 22:45 МСК
Порту
Порту
Окончен
3 : 0
Тондела
Тондела
1:0 Тареми – 30'   2:0 Эванилсон – 33'   3:0 Тареми – 82'
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