Талалаеву не задали ни одного вопроса на пресс-конференции после матча с «Сочи»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Сочи», в котором его команда уступила со счётом 1:2.



«Хорошая игра. Наверное, игра ошибок. Хозяева воспользовались ими – сказалось мастерство футболистов в средней линии. Мы же не использовали их, хотя сегодня десять раз входили в чужую вратарскую. Редко бывают такие содержательные матчи. Мы это делали разными способами, меняли схемы, меняли средства и возможности доставки мяча в штрафную, но, к сожалению, не забили свои голы. Поблагодарил ребят за самоотдачу во втором тайме: с его середины преимущество, считаю, было полностью у нас. Однако счёт 2:1 – на табло. А по судейству будем обращаться в судейскую комиссию», – сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.



Отметим, что журналисты не задали главному тренеру «Ахмата» ни одного вопроса. Всю информацию, которую Талалаев хотел донести, ему пришлось самостоятельно вместить в комментарий.



Напомним, Талалаев был удалён в концовке первого тайма встречи «Сочи» – «Ахмат». Сразу после игры он сказал, что конфликта с арбитрами у него не было, но назвал произошедшее произволом, сообщив, что боковой судья подбежал к коллеге и с матом сказал о необходимости удалить наставника «Ахмата».

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