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Голы Дембеле и Депая помогли «Барселоне» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз»

Голы Дембеле и Депая помогли «Барселоне» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз»
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Завершился товарищеский матч, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» встречался с «Барселоной». Встреча состоялась в Харрисоне (США) на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:0.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл форвард Усман Дембеле. Результативной передачей отметился Рафинья. Окончательную точку в матче на 87-й минуте поставил Мемфис Депай.

Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» (1:1), а также обыграла «Интер Майами» (6:0) и «Реал» (1:0).
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице, пропустив перед собой мадридский «Реал». В первом туре нового сезоне Примеры «Барселоне» предстоит провести матч с «Райо Вальекано». Матч состоится 13 августа на стадионе «Камп Ноу».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон, США
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Дембеле – 40'   0:2 Депай – 87'
Удаления: Эдельман – 82' / нет
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