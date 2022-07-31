Голы Дембеле и Депая помогли «Барселоне» обыграть «Нью-Йорк Ред Буллз»

Завершился товарищеский матч, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» встречался с «Барселоной». Встреча состоялась в Харрисоне (США) на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:0.
Счёт в матче на 40-й минуте открыл форвард Усман Дембеле. Результативной передачей отметился Рафинья. Окончательную точку в матче на 87-й минуте поставил Мемфис Депай.
Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» (1:1), а также обыграла «Интер Майами» (6:0) и «Реал» (1:0).
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице, пропустив перед собой мадридский «Реал». В первом туре нового сезоне Примеры «Барселоне» предстоит провести матч с «Райо Вальекано». Матч состоится 13 августа на стадионе «Камп Ноу».
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