Чистяков — о матче с «Локомотивом»: надо спрашивать у тренера, почему я не попал в состав

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, почему не принял участия в матче третьего тура РПЛ с «Локомотивом».

«Здоровье хорошее. Переболел ангиной в очередной раз. Сейчас нужно набирать физическую форму. А так в целом поправился, готов к работе. Почему не попал в состав? Не могу ответить на этот вопрос. Надо у тренера спрашивать. Я здоров. И я готов к работе. Готов ли был сыграть уже сегодня? Раз я в заявке, значит, готов», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0 и вышел на первое место турнирной таблицы РПЛ. Голами в составе петербуржцев в этой игре отметились Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, а также два мяча на свой счёт записал Иван Сергеев.