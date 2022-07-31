Слуцкий — о предстоящей встрече с «Уфой»: драматичный матч в РПЛ все болельщики помнят

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к предстоящему матчу с «Уфой» в рамках третьего тура Первой лиги сезона-2022/2023. Матч состоится 1 июля в 20:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена».
«Готовимся в классическом порядке, соперник гиперпринципиальный. Я думаю, что результат контрольного матча, который сложился не в нашу пользу, и последний драматичный матч сезона, который все болельщики помнят, ну и турнирная ситуация – всё делает эту игру крайне интересной, на мой взгляд.
Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые у них играли в Премьер-Лиге. По существу весь стартовый состав – это футболисты, которые у них играли в Премьер-Лиге. Поменялся главный тренер, но остались та же игровая модель, расстановка и принципы. Поэтому, конечно, у них более сыгранная команда, которая чётче и лучше понимает те требования, которые есть, но мы пытаемся максимально отладить наши атакующие и оборонительные действия. Ищем оптимальные сочетания, потому что за месяц построить команду в любом случае сложно. Несмотря на всё это, понятно, что мы будем стремиться, особенно в домашнем матче с нашими шикарными болельщиками, только к победе», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Напомним, «Рубин» под руководством Слуцкого в последнем туре РПЛ сезона-2021/2022 уступил уфимской команде (1:2) и напрямую вылетел в Первую лигу. «Уфа» благодаря этой победе отправилась в стыковые матчи за право сохранить прописку в элитном дивизионе, однако в противостоянии с «Оренбургом» оказалась слабее и также отправилась в Первую лигу.
- 31 июля 2022
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