«Отдельное спасибо Слуцкому». Хван Ин Бём опубликовал послание «Рубину»

25-летний южнокорейский хавбек Хван Ин Бём, приостановивший контракт с «Рубином» и перешедший в корейский «Сеул», обратился к болельщикам и руководству казанского клуба.

«Спасибо всем в «Рубине», начиная от болельщиков, тренерского штаба и товарищей по команде до президента, за время, проведённое в Казани. Мне очень понравилось быть с вами, у меня остались лишь тёплые воспоминания. Отдельное спасибо хочу сказать тренеру Леониду Слуцкому за доверие и усилия по развитию меня как игрока. Желаю вам всего наилучшего в этом сезоне, чтобы вернуться в Российскую Премьер-Лигу, в которой вы заслуживаете быть», — гласит публикация Ин Бома в одной из социальных сетей.

Напомним, «Рубин» приобрёл Ин Бёма в августе 2020 года из «Ванкувера» за € 2,5 млн. В составе клуба из столицы Татарстана он провёл 38 встреч, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

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