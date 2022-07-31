«Ньюкасл» начал переговоры с «Челси» об аренде Тимо Вернера

«Ньюкасл» начал предварительные переговоры об аренде нападающего лондонского «Челси» Тимо Вернера с правом выкупа по окончании сезона, сообщает Mirror. Ранее появлялась информация, что форвард готов вернуться в «РБ Лейпциг», где он забил 34 мяча в последних 45 матчах, проведённых на поле.
Однако ни «сороки», ни «быки» не готовы удовлетворить запрос немецкого нападающего и платить ему £ 270 тыс. в неделю. Затем выяснилось, что Вернер всё-таки готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в немецкий чемпионат.
В прошлом сезоне в 37 матчах во всех турнирах Тимо Вернер стал автором 11 голов и шести результативных передач. Его соглашение с лондонским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
- 31 июля 2022
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