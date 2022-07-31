Златан Ибрагимович: если завершу карьеру, футбол умрёт

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.



Во время прямого эфира в социальных сетях 40-летний шведский футболист вместе с итальянским голкипером «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой отвечал на вопросы зрителей. Один из болельщиков спросил, когда Ибрагимович собирается завершать игровую карьеру.



«Никогда. Если я завершу карьеру, футбол умрёт», — ответил Ибрагимович.

Ибрагимович — воспитанник шведского «Мальмё». Родной чемпионат Златан покинул в 2001 году, когда перешёл в «Аякс». После амстердамского клуба Ибрагимович выступал за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В январе 2020-го было объявлено, что Ибрагимович возвращается в «Милан», в составе которого играл с 2010 по 2012 год. Именно со Златаном «Милан» завоевал два последних чемпионства в Италии (в 2011-м и 2022-м).