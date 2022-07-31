Льюис Хэмилтон обратился к женской сборной Англии перед финалом Евро-2022
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к футболисткам женской сборной Англии по футболу в преддверии финального матча чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Германии.
«Это моё послание к нашим «львицам». Большое вам спасибо за ту невероятную работу, которую вы проделываете. Вы вдохновляете юных девушек и молодёжь в целом. Желаю вам всего наилучшего в финале. Не буду говорить, что титул будет наш, чтобы не оказывать лишнее давление, но вы знаете, что делать. Буду смотреть матч и болеть за вас из Будапешта», — сказал Хэмилтон в интервью Sky Sports.
Финальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Германия состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск.
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