Тен Хаг: Роналду сейчас не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о подготовке и форме португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Сейчас не могу сказать, насколько он в форме. Он не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед», потому что пропустил много времени. Ему нужны игры и тренировки. В большом количестве», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Напомним, Роналду перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний португальский нападающий принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. С 2003 года Роналду вызывается в национальную команду Португалии. Ранее Роналду играл за «Спортинг» и мадридский «Реал».
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