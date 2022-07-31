В «Спартаке» рассказали, продолжает ли Лука Каттани консультировать клуб
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, продолжает ли бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани консультировать московский клуб.
«Кто вам сказал, что он продолжает консультировать? Он продолжит консультировать по тем делам, которые он не закончил. Это нормально, каждый так делает, когда увольняется: мы закрываем дела и передаём их следующему человеку. У нас пока нет спортивного директора. Но вопросы, которые Каттани должен был закрыть, он закрыл. Сейчас дела ведёт генеральный директор Евгений Мележиков, а Артём Ребров ему активно помогает», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Каттани стал спортивным директором «Спартака» в декабре 2021 года, а покинул клуб в июле 2022 года.
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