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Валерий Масалитин объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Пари НН»

Валерий Масалитин объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Пари НН»
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:2).

«Пари НН» приятно удивил — команда играет в атаку. Переиграли ЦСКА в середине поля: что хотели, то и делали. На защитников ЦСКА оказывалось давление — они практически не справлялись.

Во втором тайме с выходом Сулейманова давление усилилось, а армейцы никак не могли отодвинуть игру от своих ворот. В конце глубоко сели и получили второй гол. Очень много ошибались, при этом сами себя обрезали. Будь побольше мастерства у Чалова и Медины, счёт был бы 3:0 уже в первом тайме. ЦСКА выглядел не очень», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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