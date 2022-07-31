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Футболистка женской сборной Англии Уильямсон оценила значение финала Евро-2022

Футболистка женской сборной Англии Уильямсон оценила значение финала Евро-2022
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Защитница женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон оценила значение грядущего финального матча Евро-2022 с командой Германии. По её мнению, предстоящая игра окажет большое влияние на всё общество.

«Матч изменит не только женский футбол, но и всё общество. И это далеко не конец пути, а лишь самое его начало», — сказала Уильямсон в интервью ESPN в преддверии решающего противостояния с немецкими футболистками.

Финальная игра чемпионата Европы — 2022 среди женщин между сборными Англии и Германии состоится сегодня, 31 июля. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На трибунах ожидается около 90 000 зрителей. Сборная Германии является рекордсменом этого турнира, выиграв трофей восемь раз.

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