«Торпедо» набрало первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился матч третьего тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Гости открыли счёт на 20-й минуте. После передачи Артёма Самсонова Давид Караев в касание в прыжке переправил мяч в ворота. Но удержать победу москвичам не удалось. На 68-й минуте Владислав Шитов восстановил равновесие в счёте. Больше забить уже никому не удалось.

«Торпедо» набрало первое очко после возвращения в РПЛ. Москвичи занимают 15-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне автозаводцы выступали в ФНЛ (ныне — Первая лига).

«Крылья Советов» с четырьмя очками находятся на девятом месте.

В следующем туре «Крылья Советов» дома сыграют с «Динамо», а «Торпедо» примет «Химки».