Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» набрало первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

«Торпедо» набрало первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»
Комментарии

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился матч третьего тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Гости открыли счёт на 20-й минуте. После передачи Артёма Самсонова Давид Караев в касание в прыжке переправил мяч в ворота. Но удержать победу москвичам не удалось. На 68-й минуте Владислав Шитов восстановил равновесие в счёте. Больше забить уже никому не удалось.

«Торпедо» набрало первое очко после возвращения в РПЛ. Москвичи занимают 15-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне автозаводцы выступали в ФНЛ (ныне — Первая лига).

«Крылья Советов» с четырьмя очками находятся на девятом месте.

В следующем туре «Крылья Советов» дома сыграют с «Динамо», а «Торпедо» примет «Химки».

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Караев – 20'   1:1 Шитов – 68'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022