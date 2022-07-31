«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано», Роналду был в стартовом составе

На стадионе «Олд Траффорд» завершилась товарищеская игра между «Манчестер Юнайтед» и испанским «Райо Вальекано». Криштиану Роналду сыграл за «красных дьяволов» весь первый тайм, после чего был заменён в перерыве. Встреча закончилась со счётом 1:1.
В первом тайме команды голов друг другу не забили. Во втором на 48-й минуте отличился ивуарийский нападающий хозяев Амад Диалло, а на 58-й минуте гости ответили точным ударом испанского полузащитника Альваро Гарсии.
В составе манкунианцев дебютировали аргентинский защитник Лисандро Мартинес и датский полузащитник Кристиан Эриксен.
«Манчестер Юнайтед» провёл свою последнюю предсезонную игру. Следующий матч состоится уже в рамках английской Премьер-лиги – 7 августа команда встретится с «Брайтоном» на «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 мск.
- 31 июля 2022
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