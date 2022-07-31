Чернов: как понимаю слова Федуна про «нужно побеждать себя»? Не знаю

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о том, является ли клуб претендентом на чемпионство.



«Как я понимаю слова Федуна? Не знаю. Мне кажется, что надо каждую игру выходить и выигрывать с тем настроем, с которым мы вышли сегодня. Что надо изменить, чтобы это получилось? Пришёл новый тренер и говорит нам, как действовать, залезает каждому в голову, проводит индивидуальные беседы. Думаю, что поможет», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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