Англия — Германия: Келли вывела англичанок вперёд в дополнительное время

В эти минуты на стадионе «Уэмбли» проходит финал женского чемпионата Европы. В финале встречаются сборные Англии и Германии. Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте. В основное время больше командам забить не удалось. Игра продолжается в овертайме. На 111-й минуте вышедшая на замену Клои Келли вывела англичанок вперёд.

Стартовые составы команд:



Англия: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Кирби, Мид, Уайт.



Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Хут, Шюллер.



Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию матча Англия — Германия.



Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).