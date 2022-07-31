Соболев: у меня нет ощущения, что Федун уходит из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу возможного ухода владельца московского клуба Леонида Федуна.



«Леонид Федун поздравил с победой, и всё. Нет ощущения, что он скоро уходит? У меня нет такого ощущения. В команде это не обсуждают. В команде все обсуждали, как сегодня обыграть «Оренбург», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил свой первый гол в сезоне-2022/2023. Результативную передачу на него оформил Квинси Промес.