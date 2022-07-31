Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022. Видео

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился финальный матч женского чемпионата Европы. В финале встретились сборные Англии и Германии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу англичанок. Появилось видео, на котором английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022.
Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте. В овертайме на 111-й минуте форвард сборной Англии Клои Келли вывела англичанок вперёд. Она на радостях отпраздновала гол, сняв с себя футболку. За это англичанка получила жёлтую карточку. Этот мяч в итоге стал победным.
Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).
- 1 августа 2022
-
00:21
- 31 июля 2022
-
23:48
-
23:39
-
23:34
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:55
-
22:52
-
22:46
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:57
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:40
-
21:36
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:29