Неймар надел на Месси медаль за победу в Суперкубке Франции вместо организаторов

Забавный эпизод произошёл на церемонии награждения после победы «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке Франции – 2022 над «Нантом» (4:0).

30-летний бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар стал в роли организатора мероприятия и надел медаль за победу в соревновании на своего партнёра и экс-одноклубника по «Барселоне» — Лионеля Месси. После этого звёздные игроки парижского клуба улыбнулись и обнялись. При этом, бразилец надел медаль не только на Месси, но и на остальных своих одноклубников.

Напомним, в этой игре Неймар отметился дублем, забив один из мячей с пенальти. Месси же открыл счёт в матче на 22-й минуте. Ещё один гол на счету экс-защитника «Реала» — Серхио Рамоса.

Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ».