Неймар надел на Месси медаль за победу в Суперкубке Франции вместо организаторов
Поделиться
Забавный эпизод произошёл на церемонии награждения после победы «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке Франции – 2022 над «Нантом» (4:0).
30-летний бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар стал в роли организатора мероприятия и надел медаль за победу в соревновании на своего партнёра и экс-одноклубника по «Барселоне» — Лионеля Месси. После этого звёздные игроки парижского клуба улыбнулись и обнялись. При этом, бразилец надел медаль не только на Месси, но и на остальных своих одноклубников.
Напомним, в этой игре Неймар отметился дублем, забив один из мячей с пенальти. Месси же открыл счёт в матче на 22-й минуте. Ещё один гол на счету экс-защитника «Реала» — Серхио Рамоса.
Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ».
Комментарии
- 1 августа 2022
-
04:56
-
04:49
-
04:48
-
04:40
-
04:37
-
04:26
-
04:05
-
03:59
-
03:49
-
03:49
-
03:41
-
03:22
-
03:12
-
03:00
-
02:51
-
02:51
-
02:38
-
02:37
-
02:24
-
02:18
-
02:15
-
02:08
-
01:58
-
01:38
-
01:23
-
00:55
-
00:52
-
00:35
-
00:21
- 31 июля 2022
-
23:48
-
23:39
-
23:34
-
23:10
-
23:05
-
23:01
Партнерский контент