Криштиану Роналду покинул стадион до окончания матча «Манчестер Юнайтед»

37-летний португальский звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал досматривать товарищеский матч своей команды с «Райо Вальекано» (1:1) и покинул стадион до его завершения. Об этом сообщает Daily Star.
Роналду вышел в этом матче в стартовом составе, но был заменён уже в перерыве, не отметившись результативными действиями. Он покинул «Олд Траффорд» за восемь минут до окончания игры.
Напомним, Роналду перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний португальский нападающий принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. С 2003 года Роналду вызывается в национальную команду Португалии. Ранее Роналду играл за «Спортинг» и мадридский «Реал».
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