Гендиректор «Шахтёра» рассказал, как обстоят дела с иском от клуба в CAS против ФИФА

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказ о движении клубного иска в CAS против ФИФА, который был направлен ранее.
«Мы выслали письмо в ФИФА и сказали, что идём в суд против них. 15 августа мы должны отдать полный пакет документов по этому делу. До этого у нас есть время договориться с ними полюбовно. Если до 15-го не договариваемся, то мы передаем весь пакет документов в CAS.
Из-за событий, произошедших 24 февраля, они выпустили решение, которое говорит о том, что иностранцы могут покинуть клуб до конца сезона. Тогда всё было понятно. Не было времени провести какие-либо переговоры. Некоторые игроки нашли клубы, некоторые вообще не играли.
В мае мы понимали, что ФИФА должна выпустить решение, что делать дальше. И мы четко написали их главному юристу: «Давайте сядем и все это дело обсудим». Даже не ответили.
Тогда мы написали совместное с УАФ письмо по поводу этой ситуации с украинскими клубами. Иностранцы же есть не только у «Шахтёра». Может, не в таких количествах, как у нас, но были. Мы написали это письмо, призвали к дискуссии. Снова никакой реакции.
Потом они выпускают это решение. Иностранные журналисты обращались в ФИФА и спрашивали, с кем они обсуждали это решение. Там ответили, что со всеми стейкхолдерами – УЕФА, Ассоциацией европейских клубов (ЕСА), УАФ, УПЛ, клубами. Но украинской части там вообще не было. Они просто связались с ЕСА и поставили перед фактом, что хотят вынести такое решение", — приводит слова Палкина ua.tribuna.com.
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе.
- 1 августа 2022
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