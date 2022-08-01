Спаллетти: Кварацхелия показал себя с хорошей стороны
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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о выступлении полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче с испанской «Мальоркой».
«Как и остальные ребята, Кварацхелия проявил себя хорошо. Он умеет побеждать соперника на поле. И хотя в некоторых моментах ему не повезло, он показал себя с хорошей стороны – это точно», – сказал Спаллетти в интервью TuttoMercatoWeb по завершении встречи.
Матч на стадионе «Теофило Патини» завершился со счётом 1:1. Кварацхелия провёл на поле 71 минуту.
Напомним, Хвича Кварацхелия перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо» в текущее трансферное окно, сумма трансфера составила € 10 млн. 21-летний грузин заключил контракт до конца сезона-2026/2027.
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