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Месси прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Месси прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Франции – парижане разгромили «Нант» со счётом 4:0, игра проходила на нейтральном поле в В Тель-Авиве (Израиль). Сам Месси был признан лучшим игроком этой встречи.

«Мы счастливы, потому что хотели начать сезон с победы в этом Суперкубке. Вперёд!» — написал Месси в своих соцсетях.

Напомним, на 22-й минуте встречи Месси открыл счёт в матче за Суперкубок. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного, а в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.

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