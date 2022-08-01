Месси прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции
Поделиться
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Франции – парижане разгромили «Нант» со счётом 4:0, игра проходила на нейтральном поле в В Тель-Авиве (Израиль). Сам Месси был признан лучшим игроком этой встречи.
«Мы счастливы, потому что хотели начать сезон с победы в этом Суперкубке. Вперёд!» — написал Месси в своих соцсетях.
Напомним, на 22-й минуте встречи Месси открыл счёт в матче за Суперкубок. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного, а в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира
Комментарии
- 1 августа 2022
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:58
-
09:44
-
09:36
-
09:35
-
09:14
-
09:09
-
08:55
-
08:43
-
08:31
-
08:30
-
08:20
-
07:56
-
07:35
-
07:21
-
07:21
-
07:03
-
06:54
-
06:40
-
06:37
-
06:24
-
06:01
-
06:00
Партнерский контент