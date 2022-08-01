«Рубин» — «Уфа»: стартовые составы на центральный матч третьего тура Первой лиги

Сегодня, 1 августа, в матче третьего тура Первой лиги сезона-2022/2023 казанский «Рубин» сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников, Апшацев, Иванов, Зотов, Саплинов, Фамейе, Муллин.

«Уфа»: Кукушкин, Голубев, Сухов, Ботака, Плиев, Касинтура, Фищенко, Камилов, Емельянов, Жамалетдинов, Ортис.

Напомним, в прошлом сезоне обе команды выступали в Российской Премьер-Лиге.

После двух туров у «Рубина» три очка — стартовав с победы в игре с «Родиной» (2:0), клуб из Казани уступил красноярскому «Енисею» (2:3). Столько же очков у «Уфы» — команда оказалась слабее краснодарской «Кубани» (0:2), но победила «Волгу» из Ульяновска (2:1).