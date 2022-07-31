«Рубин» — «Уфа». Леонид Слуцкий останется должен

1 августа состоится матч третьего тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Уфы» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» с коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа» 1 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Рубин» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

«Рубин» — «Уфа»: прогноз и анализ матча 3-го тура Первой лиги (01.08.2022)

На 1 августа во втором по значимости чемпионате России запланирована встреча третьего тура между казанским «Рубином» и «Уфой». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 20:00 мск. Два прошлых представителя РПЛ снова встретятся, но уже совсем с другим настроем на сезон. Будет интересно посмотреть.

«Рубин» стал одним из самых обсуждаемых клубов в нынешнем межсезонье. Во-первых, после поражения от этой самой «Уфы» казанская команда потеряла шансы на прописку в РПЛ. Во-вторых, нечасто клубы такого уровня спускаются из элиты. При этом многие пророчат казанцам лёгкий сезон, ведь по опыту и мастерству они на бумаге явно круче остальных.

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Увы, пока дела обстоят неважно. В первом туре победа над «Родиной» (2:0), но следом поражение от крепкого «Енисея» (2:3). И здесь сразу возникают вопросы. Чего ждать дальше, если Леонид Слуцкий не может отобрать очки у «Енисея»? О каком лёгком сезоне можно судить? Так ещё и теперь на пути встал другой клуб, который тоже хочет вернуться. Неужели реванш отменяется?



«Уфа» также вылетела в Первую лигу, в минувшем сезоне в стыках потерпев поражение по сумме двух матчей от «Оренбурга» (3:4). И пока в новом чемпионате статистика схожа с цифрами «Рубина». На старте поражение от молодой «Кубани» (0:2), следом же победа над «Волгой» (2:1). Назвать хорошим результатом такое начало язык не поворачивается. Ведь, как ожидалось, обе команды должны были со старта рвать и метать всех на своём пути.

Оттого и ждать чего-то особенного в очной встрече мы бы тоже не стали. Хотя вернуть должок Леонид Слуцкий наверняка захочет. Тем более что «Уфа» в межсезонье также была лучше в товарищеском матче (4:1). Причём под предводительством Сергея Томарова — нового тренера «Уфы». Пока уфимцы выиграли два последних матча у Слуцкого (4:1 и 2:1) при одной ничьей в 12-м туре РПЛ.

Впрочем, даже так букмекеры отдают предпочтение «Рубину», что весьма странно. Столько было разговоров об уровне команды, но на деле всё оказалось совсем иначе. Хотя и очных встреч у команд было немало, целых 16. Пять побед записали на свой счёт казанцы, всего две — уфимцы. Но целых девять раз была ничья! Интересная статистика. Хотя сейчас она сходит на нет.

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Обе команды показали на старте невзрачную игру для фаворитов, и пока говорить о лёгком пути в высший дивизион точно не стоит. Есть проблемы с нападением и обороной у обеих сторон. За два тура казанцы забили четыре мяча и пропустили три, уфимцы забили два и пропустили тоже три. Кажется, уход Гамида Агаларова сильно подкосил атакующую мощь «Уфы».



Плюс 37-летний голкипер Александр Беленов, выступавший за «Уфу», перешёл как раз в стан «Рубина», что удивительно. Он явно поможет молодым игрокам казанцев, передаст опыт. И если Леонид Слуцкий выпустит Беленова в старте против его бывшей команды, такое противостояние обретёт ещё больший интерес. Не исключено, что забивать бывшему одноклубнику будет тяжелее, нападение уфимцев может быть деморализовано.



Вполне может быть и так, что команды сыграют вничью, ведь сейчас обе команды выглядят не лучшим образом и примерно на одном уровне. Сильного преимущества одной из сторон не наблюдается. Хотя «Уфа» после ухода опытных и мастеровитых игроков пока ещё не восстановила баланс. Думается, у «Рубина» есть небольшой шанс на три очка, но для этого Слуцкому и его команде придётся выложиться на 200%.

И всё же мы бы проверили ставку на то, что «Уфа» не проиграет за коэффициент 1.65. С уходом опытных игроков к команде присоединились 20-летний защитник «Зенита» Александр Сандрачук, а также 22-летний форвард Дилан Ортис. Плюс вернулся 28-летний Кэтэлин Карп из аренды. Таких кадровых проблем уже может не быть. Тем более что и казанцы пока не обладают должной сыгранностью.

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Главный тренер «Уфы» оценивает шансы в этом туре 50 на 50. Сергей Томаров указал на старт сезона и некоторые проблемы, связанные с логистикой, а также отметил, что в Первой лиге нет явных фаворитов. С какой-то стороны он прав. И казанцы, вероятно, уставшие после поездки в Красноярск в прошлом туре, тоже не выглядят фаворитами.

Прогноз и ставки на матч третьего тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа» 1 августа 2022 года

Оппоненты стартовали в Первой лиге не лучшим образом. Если «Уфе» попались выездные матчи, плюс была потеря опытных и мастеровитых игроков, то у «Рубина» просто не задалось. В нападении и защите у казанцев пока не всё супер. У Слуцкого есть шансы поквитаться за обидный вылет в ФНЛ, однако они, вероятно, уставшие после поездки в Красноярск в прошлом туре. Уфимцы же подлатали дыры. Да и против Слуцкого играют довольно здорово. Думается, как минимум могут не проиграть.

Ставка: «Уфа» не проиграет за 1.65.

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