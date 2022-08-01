«Ньюкасл» сделал второе предложение по Мэддисону

Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» сделал новое предложение «Лестеру» о переходе полузащитника сборной Англии Джеймса Мэддисона. Теперь предлагаемая «сороками» сумма сделки составляет около € 59,5 млн.
«Ньюкасл» ждёт ответа от «Лестера», на выходных отклонившего первое предложение в размере € 47,6 млн.
«Естественно, игроки востребованы, когда они талантливы. Вы видите футбол, который он показывает, видите, как он счастлив, и он не является игроком, которого мы бы хотели продать.
Оценивать стоимость футболистов — это не моё дело, но, думаю, € 47,6 млн хватит, только чтобы заплатить за три четверти левой ноги Мэддисона», — приводит слова главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса Sky Sports.
Напомним, 25-летний полузащитник выступает в составе «лис» с лета 2018 года, тогда футболист перешёл в команду из «Норвича».
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