Парфёнов: что бы ни случилось, Леонид Федун всегда будет рядом со «Спартаком»

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Дмитрий Парфёнов прокомментировал новость о том, что бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц может стать новым президентом московского «Спартака» вместо Леонида Федуна.
«Слухи нечего комментировать. Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом с командой. Как мне работа Хачатурянца в РПЛ? Надо смотреть на все внутренние процессы, а если он всё-таки будет руководить «Спартаком», нужно знать, какими рычагами Ашот Рафаилович будет управлять», — сказал Парфёнов в интервью «РБ Спорт».
Леонид Федун возглавлял «Спартак» на протяжении последних 18 лет. За это время команда стала чемпионом России в сезоне-2016/2017, а в конце мая этого года выиграла Кубок страны. Красно-белые при Федуне не раз играли в Лиге чемпионов, переехали на собственный стадион «Открытие Банк Арена».
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