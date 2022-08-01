«Здесь слов подбирать не нужно». Арбитр Федотов считает, что Москалёв «прибил» «Урал»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар» (1:3).



«На 3-й минуте Москалёв не назначил пенальти в ворота «Краснодара». Бородин пролетел мимо мяча и отставил руку назад — она была в неестественном положении. Это движение руки в сторону мяча и 11-метровый удар. То, что мяч коснулся корпуса, роли не играет — это рикошет.



На 55-й минуте Москалёв назначил пенальти в ворота «Урала» после просмотра VAR. Арбитр совершил ошибку, не назначив 11-метровый удар самостоятельно и сделав это только после повтора. Несложный эпизод, хорошая позиция — Москалёв должен был определить нарушение сам.



70-я минута: неверно назначен пенальти в ворота «Урала», это симуляция Ионова. VAR в лице Шадыханова позвал арбитра посмотреть повтор, но Москалёв оставил первоначальное решение в силе. Многие говорят, что Москалёв «прибил» «Урал». Наверное, прибил. Здесь слов подбирать уже не нужно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.