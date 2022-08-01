Дик Адвокат: Кокорин — талант поколения. Он не показал и половины из того, что мог

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат высказал своё мнение о нападающем итальянской «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически всё. К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом», — сказал Адвокат в интервью Sport24.

Напомним, «Фиорентина» не взяла 31-летнего российского форварда в предсезонное турне.

В 11 матчах за команду из Флоренции Кокорин не отметился результативными действиями, но заработал две жёлтые карточки. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Форвард перешёл в состав «Фиорентины» из московского «Спартака» за € 4,5 млн.

За сборную России у Кокорина 48 матчей и 12 мячей.