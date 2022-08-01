Трошечкин: Лантратов для меня — в тройке лучших вратарей России

26-летний полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин, ранее выступавший за подмосковные «Химки» с вратарём Ильёй Лантратовым, оценил игру своего бывшего одноклубника.

«Лантратов для меня в топ-3 вратарей России. Для меня там точно Акинфеев (хотя прошлый сезон Игорь провёл так себе) и Сафонов, причём Илюху считаю сильнее Матвея. Если стоимость сравнить, то преимущество уже очевидно.

«Зениту» нужно было брать Лантратова, обязательно. Он прямо в полном порядке, реально. И Илюха созрел, и «Зениту» нужен.



Я уже переходил в «Ахмат», а «Зениту» предстояла игра в Лиге Европы с «Бетисом», и я подкалывал Лантратова: «Илюх, ты чего ещё здесь, когда самолёт? Матч уже послезавтра. Трясти тебя будет?» «Да ты чего, — отвечал Лантратов. — Вот в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов трясло. Провалил матч — посадили, вылетели, а ты без команды летом. А что в «Зените»? Полные трибуны, еврокубки, получаешь удовольствие», — рассказал Трошечкин в интервью Sport24.

26-летний Лантратов перешёл в «Химки» из воронежского «Факела» летом 2019 года. За красно-чёрных вратарь провёл 84 матча, в которых пропустил 104 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лантратова в € 2 млн, а стоимость Матвея Сафонова, с которым Илью сравнивает Трошечкин, в € 16 млн.