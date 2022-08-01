Источник: «Лукойл» готов купить домашний стадион «Спартака» у Федуна за 6 млрд рублей

Нефтяная компания «Лукойл» может выкупить домашний стадион «Спартака», сообщает Metaratings.
По информации источника, компания готова предложить 5,5-6 млрд рублей за сделку. Ранее сообщалось, что «Лукойл» может взять на себя управление московским клубом и стать основным акционером «Спартака». Покупка стадиона может стать частью общей сделки, однако её должна утвердить Федеральная антимонопольная служба РФ.
Напомним, «Открытие Банк Арена» стал домашним стадионом московского «Спартака» в 2014 году. Арена принимала матчи Кубка конфедераций, который проходил в 2017 году, а также встречи чемпионата мира в 2018 году. На стадионе также проводятся различные фестивали и концерты. В 2014 году Леонид Федун сообщил, что строительство арены обошлось в 14,5 млрд рублей.
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