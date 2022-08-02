Хавбек «Факела» Альшин: шесть лет назад были и предъявы от болельщиков. Имеют на это право

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин рассказал о встрече с болельщиками воронежского клуба.



«Шесть лет назад были и предъявы от болельщиков, но они имеют на это право, так как город футбольный. Они могу спросить с нас, почему нет результата. В итоге сейчас болельщик нас любит, и всё в наших руках, чтобы творить историю.



Когда в первый раз услышал фразу «наглецы из Воронежа», прикольно было. Для нас, простых ребят, которые только вышли из Первой лиги, для наших игроков это, можно сказать, подходит», — прводит слова Альшина «Матч ТВ».



Воронежский «Факел» набрал два очка в трёх матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (7). Действующим чемпионом страны также являются сине-бело-голубые.

Новость по теме «Факел» объявил, что не будет подавать жалобы на судей в ЭСК РФС до конца сезона