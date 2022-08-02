Олаф Шольц зашёл в раздевалку женской сборной Германии после финала Евро-2022

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил раздевалку национальной команды после финала женского чемпионата Европы по футболу со сборной Англии (1:2).

Ранее Шольц высказался о необходимости равной оплаты труда футболистов и футболисток.

Напомним, основное время финального матча женского Евро-2022 закончилось ничьей — 1:1. В овертайме победный гол забила англичанка Клои Келли. Сборная Англии впервые выиграла женский чемпионат Европы.

Отметим, после матча главный тренер женской сборной Германии по футболу Мартина Фосс-Текленбург раскритиковала украинского арбитра Екатерину Монзуль за неназначенный пенальти в ворота сборной Англии в финале женского Евро-2022. В одном из эпизодов мяч попал в руку игроку национальной команды Англии в штрафной, однако Монзуль не стала назначать пенальти.