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Монзуль пожала плечами в ответ на вопрос немцев о неназначенном пенальти в финале Евро

Монзуль пожала плечами в ответ на вопрос немцев о неназначенном пенальти в финале Евро
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Главный арбитр финальной встречи чемпионата Европы среди женщин – 2022 Екатерина Монзуль пожала плечами в ответ на вопрос о незначенном пенальти. В финале сборная Германии уступила Англии со счётом 1:2 (в дополнительное время). В одном из эпизодов мяч попал в руку игроку сборной Англии в штрафной. Но Монзуль не стала назначать пенальти.

Как сообщает Bild, немки задали вопрос Монзуль о неназначенном пенальти. Украинка прямого ответа не дала, а только пожала плечами.

В Сети же мнения о работе судьи разделились – одни предпочли списать ошибки Монзуль на неопытность в работе на таких событийных матчах, другие, наоборот, поддержали Райта в том, что Катерина более снисходительна к сборной Германии. При этом обе стороны сошлись во мнении, что во втором тайме ей удалось исправиться и взять игру под свой контроль.

Англия — Германия. Football's Coming Home! Англия — Германия. Football's Coming Home!
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