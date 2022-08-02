Монзуль пожала плечами в ответ на вопрос немцев о неназначенном пенальти в финале Евро

Главный арбитр финальной встречи чемпионата Европы среди женщин – 2022 Екатерина Монзуль пожала плечами в ответ на вопрос о незначенном пенальти. В финале сборная Германии уступила Англии со счётом 1:2 (в дополнительное время). В одном из эпизодов мяч попал в руку игроку сборной Англии в штрафной. Но Монзуль не стала назначать пенальти.
Как сообщает Bild, немки задали вопрос Монзуль о неназначенном пенальти. Украинка прямого ответа не дала, а только пожала плечами.
В Сети же мнения о работе судьи разделились – одни предпочли списать ошибки Монзуль на неопытность в работе на таких событийных матчах, другие, наоборот, поддержали Райта в том, что Катерина более снисходительна к сборной Германии. При этом обе стороны сошлись во мнении, что во втором тайме ей удалось исправиться и взять игру под свой контроль.
- 2 августа 2022
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