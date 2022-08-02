Гендиректор «Шахтёра» объяснил идею проведения матчей УПЛ за границей

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о том, почему настаивал на проведении матчей УПЛ за рубежом.
«Вообще, ещё до того, когда мы принимали решение, где играть, я сказал, что нам нужно начинать чемпионат только в том случае, если наши действия помогут нашей стране. В чём была мысль? Во-первых, очень много украинцев переехало в Польшу — там живут миллионы наших людей. Они могли бы посещать наши матчи.
Во-вторых, каждая игра – это определённый посыл Европе в части того, что сегодня происходит на Украине. И каждая игра – это сбор средств. Вот в чём была наша идея, чтобы и мы внесли свой вклад.
Если мы будем играть на Украине, то, естественно, очень большие вопросы с аренами. Стадионы должны соответствовать очень многим критериям в связи с тем, что у нас происходит. Из всех стадионов Украины по большому счёту только «Олимпийский» подходит под необходимые в нынешних условиях критерии», — приводит слова Палкина ua.tribuna.com.
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