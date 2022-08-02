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«Тоттенхэм» хочет больше € 15 млн за Ло Чельсо

«Тоттенхэм» хочет больше € 15 млн за Ло Чельсо
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«Тоттенхэм Хотспур» хочет больше € 15 млн за аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По информации Скиры, английский клуб получил предложение от «Вильярреала» в размере € 15 млн, но «Тоттенхэм» это не устраивает. Они требуют более весомую сумму за трансфер. Также на 26-летнего аргентинца претендует ряд итальянских клубов.

Прошлый сезон Ло Чельсо провёл в аренде в «Вильярреале», с которым дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю». В минувшем сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.

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