Экс-полузащитник «Зенита» Могилевец стал игроком узбекского «Бунёдкора»

Полузащитник Павел Могилевец подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана, информирует клубная пресс-служба. Соглашение сторон рассчитано до конца 2022 года.

Напомним, Могилевец вошёл в группу игроков, которые покинули «Нижний Новгород» в декабре 2021 года. После этого Павел находился в статусе свободного агента и не выступал на профессиональном уровне.

Павел Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста стал «Нижний Новгород». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 800 тыс.